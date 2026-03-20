インクルーシブ教育の実現を求める提言書を文科省に提出後、手を合わせるダウン症の当事者や家族ら。右から2人目はあべけん太さん、同4人目はアレックス・ラミレスさん＝20日午前、東京都新宿区国連が定めた3月21日の「世界ダウン症の日」を前に、当事者や家族らは20日、障害の有無などにかかわらず全ての子どもたちが共に学ぶ「インクルーシブ教育」の実現を求める提言書を文部科学省に提出したと発表した。代表でダウン症のあ