■第98回選抜高校野球大会第2日・第3試合花巻東 0ー4 智弁学園（20日甲子園）花巻東（岩手）は智弁学園（奈良）に敗戦。2年連続の勝利とはならなかった。智弁学園は前回出場した21年以来、5年ぶりの勝利。3回、先発の萬谷堅心（3年）が1死二塁で角谷哲人（3年）に適時二塁打を浴び、先制点を奪われる。5回には2本の安打と内野ゴロで1点を失い、差は2点に。さらに7回には2死から失策で走者を出し、角谷に適時三塁打を浴び3