■第98回選抜高校野球大会第2日・第3試合智弁学園 4ー0 花巻東（20日甲子園）智弁学園（奈良）は花巻東（岩手）に完封勝利。8強入りした21年以来5年ぶりの春の甲子園での白星となった。次戦の2回戦は前回優勝の横浜（神奈川）を破った神村学園（鹿児島）と対戦する。智弁学園は昨秋、奈良県大会を制して近畿大会に出場。近大付（大阪）、東洋大姫路（兵庫）、滋賀学園に勝利し決勝に進出した。決勝では後の明治神宮大会で