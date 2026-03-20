日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。尊敬する人物について語った。「野球人として“この人は凄い”を3人挙げるなら」のお題に、中田氏は稲葉篤紀氏、中日・細川成也、巨人・坂本勇人を挙げた中田氏。1学年先輩で、巨人で共にプレーした坂本について「残してきた成績もそうだし、プレースタイルも一流なんです