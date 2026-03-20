3連休の初日、一部の高速道路では、観光地に向かう車などで渋滞しています。日本道路交通情報センターによりますと、20日午後4時現在、下りでは東名高速の海老名サービスエリア付近を先頭に17km、圏央道でも鶴ヶ島ジャンクション付近を先頭に9kmの渋滞となっています。一方、上りでは、東名高速・横浜町田インターチェンジ付近を先頭に13kmの渋滞が発生しています。22日は30kmを超える渋滞の予測もあり、最新の交通情報をご確認く