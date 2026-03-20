２０日夜遅くにかけて新潟県内では強風などに注意が必要です。２０日午後４時３６分、新潟地方気象台は「強風と雷及び突風に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表によると２０日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気を伴った気圧の谷が通過する見込みです。このため、新潟県の海上では非常に強い風が吹くでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです