ベッツが山本由伸のトレーニングを導入して効果を実感している(C)Getty Imagesドジャースのムーキー・ベッツが、今年のスプリングトレーニングから、チームメイトである山本由伸のトレーニングを導入したと明かしている。【写真】初来日で器用に茶を点て、師範に差し出すベッツを見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ムーキー・ベッツ、新たなトレーニングが『人生を変えた』と語る」と題した記事を掲載。ベッツ