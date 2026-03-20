2月23日、金沢市内のアパートで男の子に暴行を加えたとして、警察は会社員の27歳の男を傷害の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは金沢市浅野本町2丁目の会社員の27歳の男です。警察によりますと、会社員の男は2月23日の夜、自宅のアパートで10歳未満の男の子の左耳を手でつかんで引っ張り、左頬を殴った疑いが持たれています。男の子は左頬を打撲するなど全治1週間程度のけがをしました。警察によりますと、「顔にあざがある子供が