◇プロ野球オープン戦 中日-ロッテ(20日、バンテリンドーム)ロッテ先発のドラフト2位ルーキーの毛利海大投手が中日打線相手に毎回ランナーを背負う投球で5回途中4失点の内容でした。立ち上がりに先頭打者のカリステ選手に安打を浴びると、2アウト3塁から4番の細川成也選手にライト線へのタイムリー二塁打を浴びて、先制点を献上。2回は2つの四球でピンチを背負い、カリステ選手に変化球をとらえられ、レフトスタンドへの3ランを浴