タレントの堺正章が主催する「クラブロトンド」が２０日、千葉県内で、クラシックカーラリー「ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ」の第３回大会（２３日まで）をスタートさせた。芸能界きってのクラシックカーマニアとして知られる堺は、愛好家が集う大人の遊び場として「クラブロトンド」を立ち上げ、昨年から「ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ」を開催。今年は世界的高級時計ブランド「フランクミュラー」の協力を受け、