◆オープン戦ソフトバンク４―３広島（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、逆転勝利を収めた。２７日の開幕・日本ハム戦（みずほペイペイ）で先発する上沢が、マウンドに上がった。２回は２死一、三塁からバッテリーエラー、３回は２死一塁から佐々木に中越え適時二塁打を打たれて２失点となったが、直球、変化球ともに球威は申し分なし。１球ずつ感触を確かめ、２回２／３で５三振を奪った。打線は２点を追う