「飛び込み・翼ジャパンカップ」（２０日、東京アクアティクスセンター）９月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の選考会を兼ね、男子３メートル板飛び込みが行われた。２５年世界選手権代表の伊熊扇李（２１）＝日体大＝が、４４３・８０点で優勝。予選と決勝の平均得点で日本水泳連盟が定める派遣参考得点の３９９点には届かなかったが、圧巻の演技で存在感を示し、「決勝の内容はよかった」と満足げな表情を浮かべた。１本