◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）結婚報道後初ラウンドとなった小祝さくら（ニトリ）は３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの７７で７７位と出遅れた。難易度の高いコースに、気温８度の冷え込みと雨が重なった一日。「アイアンが全然ダメだったので、明日はそこを修正して切り替えて頑張りたい」と前を向いた。４番パー５で第３