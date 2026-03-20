抗肥満薬は本来、過体重や肥満症の成人に処方される“体重管理薬”だ。しかし、美容やダイエット目的の自由診療が横行し、問題視されている。適応外の人にとっては、痩身効果のメリットよりも副作用のデメリットが大きいことに加え、薬を中止した後のリバウンドが侮れないためだ。今年1月にBMJ（英国医師会誌）に報告された調査では、抗肥満薬の「適格」処方対象者である過体重、または肥満症の成人（18歳以上）を対象とした複