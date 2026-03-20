元宝塚トップスターで俳優の真飛聖（49）が、20日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。ともに金曜レギュラーを務める俳優の犬飼貴丈（31）とともに、この日をもって同番組を卒業した。【画像】「わわわわ」「かなりお若く見えます」“大胆”イメチェンした真飛聖番組について「初回放送から『ぽかぽか』見てるくらい大好き」と話し、「見ているときはただただ楽しくて。ゲストで2回出さ