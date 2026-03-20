智弁学園４―０花巻東（１回戦＝２０日）智弁学園（奈良）は三回、角谷の適時二塁打で先制。五回に１点を加え、七回にも角谷の適時三塁打で突き放した。左腕の杉本は、１４０キロ台中盤の速球を武器に完封。花巻東（岩手）は、先発の万谷が八回途中まで１０奪三振と力投したが、打線が３安打に抑え込まれた。