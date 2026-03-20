◆オープン戦ソフトバンク４―３広島（２０日・みずほペイペイドーム）広島がソフトバンクに敗れ、オープン戦３連敗となった。先発・床田は３回３安打２失点。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕が、開幕前のラスト登板を終えた。初回２死から柳田に右前を浴びたものの、緩急を織り交ぜ手玉に取った。最速は１４６キロをマーク。変化球で２つの空振り三を奪うなど、結果も内容も上々で予定の３イニングを投げ終え