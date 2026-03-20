3連休初日の新名神高速道路で事故が起き、6人が死亡しました。事故があったのは三重・亀山市にある新名神高速・下り線の野登トンネルで、20日午前2時半前、「渋滞している車列にトラックが突っ込み燃えている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、車列に追突した大型トラックと乗用車2台の合わせて3台の車が炎上し、2台の乗用車に乗っていた6人が死亡しました。トラックを運転していた広島県に住む運送会社社員・