【モデルプレス＝2026/03/20】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月19日、自身のInstagramを更新。初めて使う食材の手料理ショットを披露した。【写真】56歳元おニャン子「真似したい」葉ニンニク使った炒め物が美味しそう◆渡辺美奈代、“初めての食材”手料理披露渡辺は「初めての食材 葉ニンニクとベーコン炒め」とつづり、初めて使う葉ニンニクの手料理ショットを公開。葉ニンニク、ベーコン、だし醤油のシンプルな