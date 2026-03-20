JR東海は20日、不通となっているJR高山線の杉原駅(岐阜県飛騨市)から猪谷駅(富山市)について、23日からバスの代行輸送を始めると発表しました。 JR東海によりますと、富山側にある「第2宮川橋梁」で1本の橋脚の地盤が川の流れによって削られているのが確認されました。 すぐに列車の運行に影響することはないということですが、さらに進行すると橋が不安定になる恐れがあるため、復旧作業をしています。 代行バスの時