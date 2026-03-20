メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速道路で20日未明に発生した多重事故で、警察はこの日午後、死亡者が6人と発表しました。 このうち3人が子どもということです。 事故発生直後、消防によると死亡者は5人としていました。 警察によると、1台の車に乗っていた性別不明の大人とみられる1人、もう1台の車に乗っていた大人の男女2人と性別不明の子ども3人が死亡したということです。 警察は、亡くな