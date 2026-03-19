学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「電書」はなんの略？「電書」はなんの略か知っていますか？答えは漢字4文字！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「電子書籍（electronic book）」を略した言葉でした！電書とは、電子化された書籍データのこと。スマー