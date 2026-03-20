１８日、ケニア・ナイロビ大学孔子学院で太極拳を練習する地元学生。（ナイロビ＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ナイロビ3月20日】ケニアのナイロビ大学孔子学院はこのほど、「国際太極拳の日」制定後初の記念日を迎えるに当たり、太極拳の歴史や関連する文化知識の講義、学生による練習会の開催などを通じて、中国とケニアの人的・文化的交流を促進した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）は2025年11月に第43回総会を開き、毎