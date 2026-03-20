スノーボード男子ハーフパイプの元日本代表の國母和宏氏が19日、自身のインスタグラムを更新。村瀬心椛選手と村瀬由徠選手姉妹と別々に写したツーショットを公開しました。國母氏は今回の投稿に「推しの2人です。2人ともおめでとう」と祝福のメッセージをつづり、村瀬姉妹それぞれのツーショットをアップしました。村瀬心椛選手との写真は、村瀬心椛選手がミラノ・コルティナ五輪で獲得したとみられる金と銅の2つのメダルを國母氏