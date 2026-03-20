◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)世界カーリング選手権2026を戦う女子日本代表のロコ・ソラーレは19日、選手も大爆笑の思わぬハプニングが起こり、世界カーリング連盟のSNSでも注目されました。予選リーグ第9戦のデンマーク戦。5-3と2点リードの第8エンド、相手のストーンがサークル内に2つあり、ナンバー2のストーンが日本の状況で、次の一手に悩む日本の選手たちがタイムアウトを要求します。と