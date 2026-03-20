ＪＲＡは２０日、橋木太希騎手（１９）＝栗東・フリー＝が、３月２１日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止になると発表した。今週は阪神で土曜２鞍、日曜１鞍に騎乗予定だったが、乗り代わりとなる。騎乗停止の理由は日本中央競馬会競馬施行規定第１４７条第２０号に該当する重大な非行が判明したためである。詳細については、２０歳未満であるため答えられないとしている。【参考日本中央競馬会競馬施行規定（抜粋）