ジャン＝ポール・エヴァンは、2026年3月25日（水）から4月21日（火）まで、全国のJEAN-PAUL HÉVINブティックにて「イースターコレクション2026」を発売します。2026年のイースターは4月5日（日）。今期のテーマは＜夢、そしてカカオ＞。最高品質のカカオからインスピレーションを受けた、詩的で遊び心あふれるショコラが登場します。チョコレート細工の芸術ともいえるピエス