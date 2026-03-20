なにわ男子の道枝駿佑（23）が20日、単独初主演映画「君が最後に遺した歌」（監督三木孝浩）の初日舞台あいさつに出席した。初日を迎え「（登壇）直前にやっと実感が湧いてきた。自分の主演作がたくさんの方に届けられるのが貴重な機会だと改めて感じました。皆さんからどんなお声をいただけるのか楽しみです」と期待を話した。詩作の才能を持ちながら平凡に暮らす主人公と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレ