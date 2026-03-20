秋田公立美術大（秋田市）の卒業式と大学院の修了式が１９日、同市内で行われた。学部生１１０人、院生１３人が、個性あふれる姿で互いの門出を祝った。学生らはスーツやはかま姿のほか、自作のドレスや、ゲームのキャラクターのかぶり物をするなど思い思いの服装で参加。卒業生を代表し、景観デザイン専攻の学生は「これからの人生で正解のない問いに立ち止まることもあるかもしれないが、悩み抜いた時間を糧にくじけず進んで