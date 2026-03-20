7回途中2失点にまとめたDeNA先発の東＝ベルーナドームDeNAは開幕投手の東が低めを丁寧に突き、6回1/3を2安打2失点にまとめた。合流した牧は1番で先発し、2四球を選んで二盗も決めた。西武は武内が緩急を巧みに使い、9奪三振で6回1失点。好調の外崎が七回に2点二塁打。