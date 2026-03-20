三重県亀山市の新名神高速下りで発生した多重事故で、消防によると死者は5人でしたが、警察はつい先ほど死者は6人だと発表しました。【映像】焼け焦げたトラックがレッカーされる様子1台の車に乗っていた性別不明の大人とみられる1人、もう1台の車に乗っていた大人の男女2人と性別不明の子ども3人が死亡したということです。警察は身元の特定を進めています。（ANNニュース）