なにわ男子の道枝駿佑（23）が20日、単独初主演映画「君が最後に遺した歌」（監督三木孝浩）の初日舞台あいさつに出席した。4月の韓国での公開を控え「（韓国のファンは）熱量高く愛を伝えてくれる。その熱量に負けないくらい、作品を伝えていけたら」と意気込んだ。詩作の才能を持ちながら平凡に暮らす主人公と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロインの音