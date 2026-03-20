俳優の吉岡里帆さんは3月20日、自身のInstagramを更新。出演映画での“パンクロック”な姿を披露しました。【写真】吉岡里帆、ベース・さち役姿！「いち！ ビジュ良すぎ」吉岡さんは「映画"ストリートキングダム"公開まで後1週間 田口トモロヲ監督10年越し渾身の一作です。よろしくお願いします!」とつづり、9枚の写真を投稿。映画出演者の集合ショットのほか、吉岡さんは、ぱっつん前髪のボブヘアスタイルで黒いワンピース姿を披