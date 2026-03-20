新「ラパン・クロスオーバー」!? アフターパーツメーカーのダムド（DAMD）は2026年３月19日、スズキのコンパクトSUV「X BEE（クロスビー）」用に開発中だという新たなボディキット「DAMD X BEE BEMORE（ダムド クロスビー ビーモア）」のデザインス ケッチを初公開しました。DAMD（ダムド）は1982年に創業されたエアロパーツメーカー。かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系」ボディキットで名を知ら