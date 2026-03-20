リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれた佐藤が、アニメーション映画『アメリと雨の物語』をプッシュする。 参考：『アメリと雨の物語』日本語吹替版制作決定声優に永尾柚乃、花澤香菜、早見沙織ら 1960年代の神戸を舞台に、日本で生まれたベルギー人の少女・アメリ