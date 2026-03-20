Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。木製ならではの温もりと、精巧な作りにワクワクが止まらない。ポーランド生まれの木製モデルキット「Cruiser V-Twin Limited Edition」は、自分の手でバイクを組み上げるだけでなく、プルバックして走らせることもできる。しかも、工具も接着剤も不要。初心者でも気軽に取り組めるところが見逃