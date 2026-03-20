アディダスが３月20日、2026年の北中米ワールドカップに出場する13か国を含む、26か国の代表アウェーユニホームを発表した。アディダスによると、今回のデザインでは、「トレフォイル（三つ葉）」ロゴが36年ぶりにW杯の舞台で復活する。新作ユニは、各国の文化からインスピレーションを得ており、それぞれの国の物語を表現。風景、重要な時代、芸術、建築といった要素がさりげなく盛り込まれ、歴史と現代的なデザインを両立さ