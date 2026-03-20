【3月20日2025-26大同生命SVリーグ男子第18節ヴォレアス北海道×広島サンダーズ】1月18日以来の函館開催となったヴォレアス北海道はリーグ6位の広島サンダーズと対戦。第1セット、序盤リードを許すも今季から加入した染野輝選手のサーブから連続得点を奪い、同点に追いつくも粘り切れずこのセットを落とします。その後は広島のクーパー・ロビンソン選手やフェリペ・モレイ