◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦花巻東0―4智弁学園（2026年3月20日甲子園）花巻東（岩手）が智弁学園（奈良）との1回戦屈指の好カードに0―4で敗れ、秋の東北王者が初戦で姿を消した。今大会からDH制が採用され、先発投手が降板後もDHで出場できる同校OBの大谷翔平（ドジャース）が米国で採用されている「大谷ルール」も適用。ただ、佐々木洋監督はDHを置かず、打撃のいい万谷堅心（3年）を「5番・投手」で起