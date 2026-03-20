◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(20日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会2日目。この日は1回戦の3試合が行われました。第1試合は、滋賀学園(滋賀)と21世紀枠の長崎西(長崎)が対戦。試合は序盤から動き、シーソーゲームの大接戦となります。初回には長崎西が押し出し四球で先制。しかし滋賀学園もすぐさま反撃を見せ、裏の回で放ったタイムリーにエラーが絡み2得点で逆転に成功します。それでも長崎西は2回以降、犠牲フライと