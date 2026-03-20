◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節神戸29―38横浜（2026年3月20日兵庫・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場）神戸が29―38で横浜に敗れて今季2敗目を喫し、第2節から続いていた連勝が「10」でストップした。前半9分にニュージーランド代表FLサベアが先制トライを挙げながら、攻め込んだ状況でのノックフォワードなど細かいミスが続き、流れは横浜へ。相手の南アフリカ代表SHデクラークには3トライを許すなど翻