「修養団」の創立120周年記念大会の会場に到着された秋篠宮ご夫妻＝20日午後、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センター秋篠宮ご夫妻は20日、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターを訪れ、社会教育団体「修養団」の創立120周年記念大会に出席された。秋篠宮さまはあいさつで「青少年の心を育む体験活動や災害被災者支援活動などを通じ、明るい社会を築くために、日々努力してこられたことに深く敬