世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、マイケル・ジャクソンとの深い親交を告白。「当たり前でしょ」と言い放つ浮世離れした関係性に、スタジオは驚愕に包まれた。【映像】美少女時代のプリンセス天功（複数カットあり）『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。3月13日の放送