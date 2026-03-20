◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）昨年９月のソニー日本女子プロ選手権以来の日本ツアーとなった朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、韓国）が１イーグル、４バーディー、１ボギーの５アンダー６７で単独首位発進した。韓国ツアー８勝の実力者で、「キュート」と「ビューティフル」を合わせた「キューティフル」が愛称。イ・ボミ２世との呼