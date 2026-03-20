◆センバツ第２日▽１回戦智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）５年ぶり１５度目センバツ出場の智弁学園が４季連続出場の花巻東に勝利した。２０２３年夏の３回戦で敗れた相手に勝利した。最速１４９キロのエース左腕・杉本真滉（３年）が先発し、注目スラッガーの古城大翔を擁する強打の花巻東に真っ向勝負を挑んだ。初回１死二塁のピンチには４番・赤間を１４０キロの直球で空振り三振、古城を三ゴロに仕留めた。２