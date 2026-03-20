「ＧＬＯＲＩＡ」の大ヒットで知られる「ＺＩＧＧＹ」のボーカル、森重樹一が２０日、自身のインスタグラムで「ＬＩＢＥＲＡ株式会社」に所属すると報告した。インスタグラムでは「いつも応援してくれるファンの皆様へ」と題し、「ＺＩＧＧＹ、新たなステージへ。この度、ＬＩＢＥＲＡ株式会社に所属することになりました」と報告した。「そして５月２２日には待望の『ＺＩＧＧＹ大復活際』を開催します‼」と発表。「さら