◆センバツ第２日智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）が、智弁学園（奈良）に敗れて初戦で姿を消した。２季連続で１回戦を突破していたが、４年ぶりの１回戦敗退となった。昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ注目スラッガーの大翔（だいと）主将（３年）を中心に、相手の先発左腕・杉本真滉に挑んだが、散発３安打と完璧に封じられた。古城は３打数無