【モデルプレス＝2026/03/20】歌手の工藤静香が3月19日、自身のInstagramを更新。料理中の動画を公開した。【写真】キムタクの55歳妻「アレンジ天才」こんがり焼き目がついたレンコンハンバーグ公開◆工藤静香、ハプニング続きの手料理ショット披露工藤は「一枚目ですでに上下が逆になっていた。何か引っかかるなと思いつつ、メインが全部焼き終わっていて良かった」とつづり、フライパンを上下反対で使っている状態だったと説明を