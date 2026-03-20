当初は否定的な見方も1991年にフジテレビ系の看板ドラマ枠・月9（月曜午後9時）で放送され大ヒットしたドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」が、3月19日午後8時から同局の動画配信サービス・FOD独占配信され、地上波で4月1日から（毎週水曜午後11時）放送される。【写真を見る】実力派のいぶし銀から「ミナミの帝王」まで…伝説となった第1作で活躍した俳優たち続編はお笑いコンビ・霜降り明星のせいや