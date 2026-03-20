日本バドミントン協会は、第34回世界男子バドミントン選手権(トマス杯)および第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)に出場する日本代表選手を発表しました。今大会は2年に一度開催されるバドミントンの国別“世界一決定戦”です。予選リーグ、決勝トーナメントで行なわれ、試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利。4月24日から5月3日まで、デンマーク・ホーセンスにて開催されます。